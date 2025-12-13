Голова ОМВА відзначив і подякував усім, хто залучений до усунення наслідків нищівної атаки ворога
"Одеса і її люди.
Місто після наймасштабнішої ворожої атаки.
Дякую тим, хто від ночі робить усе можливе для усунення наслідків.
З перших хвилин нашу роботу координувало керівництво держави. Дякую Президенту України, Премʼєр-міністру та Уряду.
Дуже важливо було відчути дружнє плече і від очільників інших міст та навіть регіонів.
Українці сильні, бо коли стається лихо, вони обʼєднуються.
Одеса вистоїть. Переможемо", - зазначив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
