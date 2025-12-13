Одеські новини ТОП Новини 

Через атаку в Одесі призупинено рух трамваїв і тролейбусів

Внаслідок ворожої атаки всі тягові підстанції міста залишилися без електропостачання.

У зв’язку з цим роботу трамваїв і тролейбусів тимчасово призупинено.

Для забезпечення пасажирських перевезень автомобільним перевізникам доручено збільшити кількість автобусів на міських маршрутах.

Також організовано рух соціальних автобусів за такими напрямками:

  • за маршрутом трамвая № 1 — від залізничного вокзалу до вулиці 28-ї бригади (інтервал руху 30–40 хвилин);

  • за маршрутом трамвая № 5 — від залізничного вокзалу до Аркадії через Французький бульвар (інтервал руху близько однієї години);

  • за маршрутами трамваїв № 17, № 18 та № 20 — курсують автобуси з інтервалом руху до 60 хвилин.

