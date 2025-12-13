Через атаку в Одесі призупинено рух трамваїв і тролейбусів
Внаслідок ворожої атаки всі тягові підстанції міста залишилися без електропостачання.
У зв’язку з цим роботу трамваїв і тролейбусів тимчасово призупинено.
Для забезпечення пасажирських перевезень автомобільним перевізникам доручено збільшити кількість автобусів на міських маршрутах.
Також організовано рух соціальних автобусів за такими напрямками:
за маршрутом трамвая № 1 — від залізничного вокзалу до вулиці 28-ї бригади (інтервал руху 30–40 хвилин);
за маршрутом трамвая № 5 — від залізничного вокзалу до Аркадії через Французький бульвар (інтервал руху близько однієї години);
за маршрутами трамваїв № 17, № 18 та № 20 — курсують автобуси з інтервалом руху до 60 хвилин.
