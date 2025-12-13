Атака на Одещину: у місті організовано роботу Пунктів незламності
Внаслідок масованої комбінованої атаки на Одещину пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Це призвело до припинення електропостачання низки об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують подачу води та тепла.
У місті цілодобово працюють Пункти незламності. Також підзарядити мобільні пристрої можна в магазинах торговельних мереж «Таврія-В», «Обжора», «Точка», «Копійка», «Сільпо» та інших.
Міські лікарні переведені на автономну роботу від альтернативних джерел живлення. Забезпечено необхідні запаси води та пального.
Бюветні комплекси працюють від генераторів.
В усіх районах міста організовано підвезення технічної води.
Пункти незламності за районами міста
Приморський район
Французький бульвар, 12/3
вул. Педагогічна, 46-а
Хаджибейський район
вул. Бугаївська, 46-а
Тираспольське шосе, 27 (Автоваз)
вул. Вадатурського, 15
вул. Святослава Ріхтера, 126/128
Київський район
вул. Академіка Корольова, 9
вул. Академіка Корольова, 94
просп. Князя Ярослава Мудрого, 19
вул. Наукова, 58/1
Пересипський район
парк «Ентузіастів»
вул. Паустовського, 31 (у дворі)
вул. Семена Палія, 125-б (парковка перед ТЦ)
вул. Семена Палія, 70 (паркувальний майданчик перед магазином «Єва»)
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews