Атака на Одещину: у місті організовано роботу Пунктів незламності

Внаслідок масованої комбінованої атаки на Одещину пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Це призвело до припинення електропостачання низки об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують подачу води та тепла.

У місті цілодобово працюють Пункти незламності. Також підзарядити мобільні пристрої можна в магазинах торговельних мереж «Таврія-В», «Обжора», «Точка», «Копійка», «Сільпо» та інших.

Міські лікарні переведені на автономну роботу від альтернативних джерел живлення. Забезпечено необхідні запаси води та пального.

Бюветні комплекси працюють від генераторів.

В усіх районах міста організовано підвезення технічної води.

Пункти незламності за районами міста

Приморський район

Французький бульвар, 12/3

вул. Педагогічна, 46-а

Хаджибейський район

вул. Бугаївська, 46-а

Тираспольське шосе, 27 (Автоваз)

вул. Вадатурського, 15

вул. Святослава Ріхтера, 126/128

Київський район

вул. Академіка Корольова, 9

вул. Академіка Корольова, 94

просп. Князя Ярослава Мудрого, 19

вул. Наукова, 58/1

Пересипський район

парк «Ентузіастів»

вул. Паустовського, 31 (у дворі)

вул. Семена Палія, 125-б (парковка перед ТЦ)

вул. Семена Палія, 70 (паркувальний майданчик перед магазином «Єва»)