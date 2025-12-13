Одеські новини Події ТОП Новини 

Атака на Одещину: у місті організовано роботу Пунктів незламності

Внаслідок масованої комбінованої атаки на Одещину пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Це призвело до припинення електропостачання низки об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують подачу води та тепла.

У місті цілодобово працюють Пункти незламності. Також підзарядити мобільні пристрої можна в магазинах торговельних мереж «Таврія-В», «Обжора», «Точка», «Копійка», «Сільпо» та інших.

Міські лікарні переведені на автономну роботу від альтернативних джерел живлення. Забезпечено необхідні запаси води та пального.

Бюветні комплекси працюють від генераторів.

В усіх районах міста організовано підвезення технічної води.

Пункти незламності за районами міста

Приморський район

  • Французький бульвар, 12/3

  • вул. Педагогічна, 46-а

Хаджибейський район

  • вул. Бугаївська, 46-а

  • Тираспольське шосе, 27 (Автоваз)

  • вул. Вадатурського, 15

  • вул. Святослава Ріхтера, 126/128

Київський район

  • вул. Академіка Корольова, 9

  • вул. Академіка Корольова, 94

  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 19

  • вул. Наукова, 58/1

Пересипський район

  • парк «Ентузіастів»

  • вул. Паустовського, 31 (у дворі)

  • вул. Семена Палія, 125-б (парковка перед ТЦ)

вул. Семена Палія, 70 (паркувальний майданчик перед магазином «Єва»)

Масований удар по Одесі: стало відомо про наслідки

