Вибух у Одесі: загроза оголошена по кількох районах області

В Одесі під час оголошеної по всій області повітряної тривоги пролунали вибухи. Станом на даний момент офіційних повідомлень від місцевої влади про обставини інциденту немає. Повітряні сили України попереджали про можливе застосування балістичних ракет із південного напрямку.

За словами очевидців, вибух було чути саме під час тривоги. Перед цим Повітряні сили інформували про загрозу балістичних ударів, після чого в місті пролунали звуки вибухів.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер оголосив небезпеку в шести районах області:

Болградському

Одеському

Білгород-Дністровському

Роздільнянському

Ізмаїльському

Подільському

Офіційні структури — поліція, ДСНС та міська влада — поки що не надали інформації щодо причин вибуху, можливих руйнувань чи постраждалих. Тим часом мешканці активно повідомляють у соцмережах про звуки вибухів у місті.