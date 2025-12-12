Російська атака спричинила пожежу на судні в Одесі

Після російського обстрілу, що стався сьогодні, 12 грудня вдень, в Одесі загорілося судно. Попередньо відомо про одну поранену людину.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на власні джерела.

Пожежа виникла після серії вибухів у місті. Повітряні Сили ЗСУ інформували, що Росія завдала ударів по Одесі та прилеглих районах балістичними ракетами, а згодом у повітрі помітили також ударні дрони.

Станом на цей час офіційні служби коментарів не надали. Разом із тим попередня інформація свідчить, що витоку небезпечних речовин немає і забруднення повітря хімічними сполуками не зафіксовано. Деякі медіа повідомляють, що пошкоджене судно може належати Туреччині.

Нагадаємо, вночі Одеса пережила масовану атаку, під час якої ворожі удари були спрямовані по енергетичній і комунальній інфраструктурі. Унаслідок цього десятки тисяч абонентів залишаються без електрики, води й тепла.

У Міністерстві енергетики зазначають, що ситуація з електропостачанням в Одеській області залишається однією з найскладніших у країні. Відновлення ускладнюється тривалими повітряними тривогами та ризиком нових ударів.