За хибне повідомлення про вибух одеситу загрожує до шести років ув’язнення

Кілька днів тому до поліції надійшов дзвінок від невідомого, який повідомив, що нібито залишив у підвалі багатоповерхового будинку 200 кг тротилу. На місце негайно прибули слідчо-оперативна група, кінологи й вибухотехніки. Після детального огляду будівлі та навколишньої території фахівці не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що неправдивий виклик зробив 46-річний мешканець цього ж будинку. Чоловік визнав, що телефонував у стані алкогольного сп’яніння.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України — завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. За цей злочин передбачено покарання до шести років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури м. Одеси.