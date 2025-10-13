В Одеській області водій збив 18-річну дівчину на пішохідному переході

Інцидент стався 12 жовтня близько 17:00 на проспекті Перемоги в Подільському районі Одещини.

За попередніми даними слідчо-оперативної групи, 24-річний водій автомобіля Citroen скоїв наїзд на 18-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждала отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості та була госпіталізована до міської лікарні.

Перевірка показала, що водій був тверезий.

Поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесне ушкодження середньої тяжкості.

У рамках провадження призначено низку необхідних судових експертиз.

Подільське районне управління поліції Одещини