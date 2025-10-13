У Чорноморську нетвереза жінка викрала автівку, щоб «покататися до моря»

У Чорноморську жінка викрала автомобіль, щоб "покататися до моря". Подія сталася ввечері: 25-річний місцевий житель залишив свій «ВАЗ» незачиненим із ключем у замку біля під’їзду. З вікна почув, як машина поїхала, й одразу звернувся до поліції.

Вже за пів години поліцейські розшукали авто на одній із вулиць. За кермом перебувала 40-річна нетвереза жінка без постійного місця проживання. Вона зізналася, що вирішила «покататися», коли побачила доступну машину.

На порушницю склали адмінматеріали: за водіння у стані сп’яніння (штраф 17 тис. грн і позбавлення прав на рік) та керування без прав (штраф 3400 грн). Також їй повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 ККУ). Жінці загрожує до 5 років ув’язнення.

Автомобіль повернули власнику. Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.