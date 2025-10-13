Підпалила авто за 300 гривень: в Одесі затримали неповнолітню дівчину, яка працювала на «куратора» з месенджера

В Одесі неповнолітню дівчину підозрюють у підпалі автомобіля, який вона здійснила за вказівкою невідомого «куратора» в месенджері. За свою «роботу» дівчина мала отримати грошову винагороду, яку так і не дочекалася.

Інцидент стався ввечері в приватному секторі Пересипського району. Пожежу оперативно виявив 54-річний власник автівки та самостійно загасив полум’я. Люди не постраждали.

За даними слідства, дівчина шукала підробіток в інтернеті й отримала пропозицію за гроші підпалювати автомобілі. Вона погодилася й разом із замовником обрала ціль — мікроавтобус Volkswagen Transporter. Після отримання 300 гривень юна підпалювачка купила бензин, облила ним капот автівки та підпалила. Увесь процес вона зняла на відео та надіслала «роботодавцю».

Проте відео замовнику не сподобалося — він змусив дівчину повернутися на місце злочину та перезняти запис. Саме під час повторної «зйомки» її і викрили правоохоронці.

Як розповіла Валентина Істоміна, начальниця слідчого підрозділу поліції, внаслідок підпалу була пошкоджена передня частина автомобіля. Точна сума збитків ще встановлюється.

Під час слідчих дій поліція вилучила пляшку з-під легкозаймистої рідини, а також мобільний телефон з перепискою між дівчиною та замовником.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Цей злочин передбачає покарання до 10 років ув’язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Пересипської окружної прокуратури Одеси. Поліція встановлює всі обставини події та особу замовника.