На Одещині затримали двох юнаків, підозрюваних у диверсії

На Одещині правоохоронці затримали двох мешканців Березівського району, яких підозрюють у спробі вчинення диверсії — підпалі релейної шафи. За скоєння злочину їм обіцяли грошову винагороду. Обом загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Операцію із затримання підозрюваних провели співробітники карного розшуку, кримінального аналізу ГУНП в Одеській області, оперативники Березівського райвідділу поліції спільно з СБУ.

За даними слідства, 20-річний житель району знайшов в інтернеті пропозицію підзаробити, виконуючи завдання зі знищення інфраструктурних об'єктів. Його роль полягала у підпалах релейних шаф, за що обіцяли грошову винагороду. До злочину він залучив свого 18-річного друга. Молодики розподілили обов’язки: один мав підпалювати, інший — знімати це на відео для звіту перед замовником.

Об'єктом атаки стала релейна шафа на околиці одного з населених пунктів Роздільнянського району. Зловмисники облили її бензином та підпалили.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — «Закінчений замах на диверсію, вчинену групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану». Їх взяли під варту.

Санкція статті передбачає суворе покарання — від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.