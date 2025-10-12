У центрі Одеси військова на авто збила жінку: суд виніс вирок

У Приморському районі Одеси на вулиці Розкидайлівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовиці. Контрактниця з Кам’янця-Подільського, керуючи автомобілем Mazda 6, наїхала на жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

Унаслідок наїзду пішохідка отримала серйозні травми — переломи тазу, забої грудної клітки й голови, а також садна. Лікування тривало понад три тижні. Медики класифікували ушкодження як середньої тяжкості.

На суді водійка повністю визнала провину, розкаялася та добровільно відшкодувала потерпілій 30 тисяч гривень. Також суд врахував, що обвинувачена є військовослужбовицею, раніше не судима і має дитину. В результаті жінку оштрафували на 51 тисячу гривень і позбавили водійських прав на один рік.

Позов постраждалої про додаткову компенсацію залишили без задоволення через брак доказів матеріальної шкоди. Арешт на автомобіль скасували — його повернули власниці.