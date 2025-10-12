Нічна атака РФ на Одещину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, поранена жінка
У ніч проти 12 жовтня 2025 року російська армія атакувала Одеську область ударними дронами. Під обстріл потрапили об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала 34-річна жінка.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Деталі також оприлюднили в ДСНС та прокуратурі.
Що відомо на цей момент:
Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти в кількох районах області, зокрема у Подільському та Білгород-Дністровському.
У місті Білгород-Дністровський дрон влучив у базу відпочинку — зруйновано будівлю їдальні та сталося загоряння. Також пошкоджено двоповерхову адміністративну будівлю, приміщення непрацюючого готелю та приватні будинки поблизу.
У Подільському районі постраждав об’єкт газотранспортної інфраструктури та надвірна господарча споруда.
Пошкоджено також будівлю однієї з районних державних адміністрацій — вибито шибки.
До гасіння пожеж було залучено 24 одиниці техніки та 96 рятувальників ДСНС.
Хронологія атаки:
Повітряна тривога пролунала о 2:12 ночі.
О 2:42 зафіксовано рух групи дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
О 3:09 попередили про рух БпЛА на Затоку.
Відбій повітряної тривоги оголосили о 3:43.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews