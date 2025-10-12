Война Новини Одеської області Одеські новини Події ТОП Новини 

Нічна атака РФ на Одещину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, поранена жінка

редактор ,

У ніч проти 12 жовтня 2025 року російська армія атакувала Одеську область ударними дронами. Під обстріл потрапили об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала 34-річна жінка.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Деталі також оприлюднили в ДСНС та прокуратурі.

Армія РФ атакувала енергетичну та цивільну інфраструктуру на Одещині: постраждала людина

Що відомо на цей момент:

  • Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти в кількох районах області, зокрема у Подільському та Білгород-Дністровському.

  • У місті Білгород-Дністровський дрон влучив у базу відпочинку — зруйновано будівлю їдальні та сталося загоряння. Також пошкоджено двоповерхову адміністративну будівлю, приміщення непрацюючого готелю та приватні будинки поблизу.

  • У Подільському районі постраждав об’єкт газотранспортної інфраструктури та надвірна господарча споруда.

  • Пошкоджено також будівлю однієї з районних державних адміністрацій — вибито шибки.

  • До гасіння пожеж було залучено 24 одиниці техніки та 96 рятувальників ДСНС.

Армія РФ атакувала енергетичну та цивільну інфраструктуру на Одещині: постраждала людина

 

Хронологія атаки:

  • Повітряна тривога пролунала о 2:12 ночі.

  • О 2:42 зафіксовано рух групи дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

  • О 3:09 попередили про рух БпЛА на Затоку.

  • Відбій повітряної тривоги оголосили о 3:43.

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Другие интересные новости: