Слідчі Нацполіції знешкодили потужну міжрегіональну мережу наркоторгівлі, організовану росіянином

До складу групи входило тринадцять осіб із Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, Київської та Хмельницької областей.

У результаті масштабної спецоперації знешкоджено дві нарколабораторії та три склади з прекурсорами й обладнанням. Правоохоронці вилучили 44 одиниці вибухівки, 30 кг солей альфа-PVP і понад 5 тисяч літрів хімічних речовин.

Викрито злочинну групу, яка діяла за принципами промислового виробництва: виготовляла солі й амфетамін, мала чітку структуру, бухгалтерію, логістику, систему контролю якості та використовувала сучасні технології, зашифровані канали зв’язку й поштові сервіси. Лабораторії та склади були замасковані у промислових приміщеннях, де щомісяця виробляли понад 15 кг психотропів.

До угруповання входило 13 осіб із кількох регіонів України. Двоє виконавців координували процеси під керівництвом організатора з російським номером, який давав вказівки через месенджер.

Учасники мали чітко розподілені ролі: виготовлення, фасування, транспортування, зберігання, збут і фінансові операції. Виконавців навчали виготовляти психотропи за інструкціями. Комунікація відбувалась у Telegram, де задокументовано переписки, фотозвіти, вагові показники та деталі відправлень.

Речовини розповсюджували через поштові сервіси під виглядом побутових товарів, використовуючи фіктивні дані.

Під час обшуків вилучено лабораторне обладнання, реактори, хімікати, вибухівку, 30 кг солей альфа-PVP і понад 5 тис. літрів прекурсорів.

Усім учасникам повідомлено про підозру за кількома статтями КК України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Встановлюється особа організатора. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.