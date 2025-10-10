У Великодолинському водій збив 7-річного хлопчика: дитина в лікарні
Сьогодні, 10 жовтня, близько 16:00 у Великодолинському водій легковика збив 7-річного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу з дитмайданчика.
Дитину госпіталізували з переломом гомілки. Водій був тверезий.
Поліція розслідує справу за статтею 286 КК України. Встановлюються всі обставини ДТП.
