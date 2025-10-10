Новини Одеської області Одеські новини Події ТОП Новини 

У Великодолинському водій збив 7-річного хлопчика: дитина в лікарні

редактор ,

 

Сьогодні, 10 жовтня, близько 16:00 у Великодолинському водій легковика збив 7-річного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу з дитмайданчика.

Дитину госпіталізували з переломом гомілки. Водій був тверезий.

Поліція розслідує справу за статтею 286 КК України. Встановлюються всі обставини ДТП.

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Другие интересные новости: