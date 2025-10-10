Смертельна ДТП на перехресті в Ізмаїлі: загинув велосипедист

Сьогодні вранці, 10 жовтня, на нерегульованому перехресті вулиць Телеграфна та Топольна в Ізмаїлі сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

За попередніми даними поліції, 64-річний водій легкового автомобіля, рухаючись по вулиці Телеграфна, зіткнувся з велосипедистом, який їхав попереду та здійснював поворот ліворуч на вулицю Топольну.

Внаслідок зіткнення велосипедист загинув на місці. Його особа наразі встановлюється. Водій автомобіля не постраждав, його перевіряють на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

На місці працюють патрульні та слідчо-оперативна група районного відділу поліції. Проводяться всі необхідні слідчі дії, вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.