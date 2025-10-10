Двоє мешканців Одещини постануть перед судом за систематичне домашнє насильство

Поліцейські завершили досудові розслідування щодо двох чоловіків з Подільського та Болградського районів Одещини, які систематично вчиняли домашнє насильство. Обвинувальні акти скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до двох років позбавлення волі.

Слідством встановлено, що 41-річний та 36-річний чоловіки, перебуваючи в офіційному та цивільному шлюбі відповідно, регулярно ображали своїх партнерок. На ґрунті зловживання алкоголем вони принижували жінок, використовували нецензурну лексику, погрожували фізичною розправою.

Попри численні попередження поліції, профілактичні заходи, штрафи та заборонні приписи, правопорушники не припинили агресивної поведінки. Після чергових звернень потерпілих, поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України — умисне систематичне психологічне насильство в сім’ї, що спричинило моральні страждання та погіршення якості життя жертв.

Тепер долю обвинувачених вирішуватиме суд.