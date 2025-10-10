Чемпіонат з велоспорту: в Одесі відбудуться критеріумні перегони та перекриття доріг
11–12 жовтня 2025 року в Одесі відбудеться міський чемпіонат з велосипедного спорту на шосе у форматі гонки-критеріуму.
У зв’язку з проведенням змагань буде тимчасово обмежено рух транспорту на вулиці Центральний аеропорт (ділянка між Овідіопольською дорогою та вул. Малішевського, раніше – Гастелло):
11 жовтня — з 08:30 до 12:00
12 жовтня — з 10:00 до 12:30
Також на цей період заплановані зміни у маршрутах і розкладах міського пасажирського транспорту.
Метою заходу є популяризація здорового способу життя, розвиток велосипедного спорту та формування іміджу Одеси як потужного спортивного центру України.
Організатором чемпіонату виступає громадська організація «Південна велосипедна ліга м. Одеси» за підтримки Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.
