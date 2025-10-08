Одеситам пропонують безкоштовну психологічну підтримку
Щороку 10 жовтня відзначається Всесвітній день ментального здоров’я — день, присвячений підвищенню обізнаності про психічне здоров’я, профілактику розладів і підтримку людей у важкі періоди.
З цієї нагоди Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради організовує 9 жовтня 2025 року День обізнаності та піклування про ментальне здоров’я для дорослих і дітей у всіх медичних закладах міста.
Що передбачено:
Сімейні лікарі, терапевти, педіатри й психологи в медзакладах проводитимуть консультації для відвідувачів: роз’яснюватимуть, як дбати про психічне здоров’я, як запобігати стресам або тривозі, а також надаватимуть професійну психологічну допомогу.
Кожен охочий може звернутися 9 жовтня до свого сімейного лікаря чи педіатра за консультацією з питань ментального здоров’я як дорослих, так і дітей.
Також у цей день психологічна допомога буде доступна за адресами різних медичних закладів міста (див. перелік нижче).
Де можна звернутися 9 жовтня:
Консультативно‑діагностичний центр № 6
вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 3-й поверх, кабінет невролога № 308 — з 9:00 до 17:00
Консультативно‑діагностичний центр № 20
вул. Левітана, 62, 3‑й поверх, кабінет № 338 (8:00–13:00);
5-й поверх, кабінет невролога № 566 (9:30–14:00);
кабінет № 567: невролог 10:00–14:00, психіатр 14:00–16:00
Консультативно‑діагностичний центр № 29
вул. Академіка Заболотного, 13а, 1‑й поверх, кабінет сімейного лікаря № 7 — з 8:00 до 14:00;
кабінет психолога № 1 — 9:00–13:00
вул. Заболотного, 32а, 1‑й поверх, кабінети сімейних лікарів № 10, № 12а, № 12б (режими роботи згідно з графіком)
вул. Кримська, 66, кабінет психолога № 23, 8:00–16:00
Міська клінічна лікарня № 1, консультативно‑діагностичне відділення
вул. Болгарська, 38, 2‑й поверх — кабінет психотерапевта № 210 (12:00–15:00), кабінет психолога № 224 (8:00–15:00)
Міська лікарня № 5, консультативно‑діагностична поліклініка
вул. Троїцька, 38, кабінет психолога № 19, 9:00–15:00
Міська лікарня № 8
Фонтанська дорога, 110, поліклінічне відділення:
— кабінет терапевта № 112 — 8:00–13:00
— кабінет психолога № 9 (відділення відновного лікування) — 8:00–13:00
Міська клінічна лікарня № 10
вул. Олексія Вадатурського, 61а, поліклінічне відділення:
— кабінет терапевта № 4 — 8:00–14:30
— кардіологічний корпус, Центр ментального здоров’я: психіатри та клінічні психологи — 8:30–16:00
Міська клінічна лікарня № 11, консультативно‑діагностичний центр
вул. Віталія Нестеренка, 5г, 3‑й поверх, кабінет терапевта № 33 — 9:00–13:00
Центр первинної медико‑санітарної допомоги № 2
Прийом сімейних лікарів з 8:00 до 20:00 за кількома адресами (Обсерваторний, Добровольців, Сегедська, Пастера, Базарна)
Центр первинної медико‑санітарної допомоги № 3
Прийом сімейних лікарів з 8:00 до 19:00 за різними адресами; психолог приймає в кабінеті № 9 (8:00–14:00) за попереднім записом
Центр первинної медико‑санітарної допомоги № 4
вул. Левітана, 62, 2‑й поверх — сімейні лікарі 9:00–17:00; 1‑й поверх — психолог № 5 9:00–17:00
Центр первинної медико‑санітарної допомоги № 5
Прийом сімейних лікарів 9:00–19:00 за адресами: вул. Семена Палія 58, 88; вул. Академіка Заболотного 41а, 59/1; вул. Давида Ойстраха 7; проспект Князя Володимира Великого 159
Центр первинної медико‑санітарної допомоги № 16
Прийом сімейних лікарів 8:00–20:00 за адресами: вул. Івана і Юрія Лип 1; вул. Юхима Фесенка 11; вул. Бугаївська 46; вул. Болгарська 38; вул. Житомирська 2 — кабінет психолога № 327 (8:00–14:00)
Центр первинної медико‑санітарної допомоги № 18
Сімейні лікарі 9:00–16:00 за адресами: вул. Героїв оборони Одеси 52; вул. Отамана Чепіги 54; вул. Торгова 29/31 — кабінет 509, 5‑й поверх
Дитячий консультативно‑діагностичний центр ім. академіка Б.Я. Резніка
Прийом педіатрів 9:00–18:00, сімейних лікарів 14:00–17:00
вул. Всеволода Змієнка 10; вул. Спиридонівська 25/27
Дитяча міська поліклініка № 1
Прийом педіатрів 9:00–17:00 за адресами: вул. Праведників світу 36; вул. Отамана Чепіги 54
Дитяча міська поліклініка № 2
Прийом педіатрів 8:00–20:00 за адресами: вул. Владислава Бувалкіна 59 (кабінет психолога 5‑й поверх, 9:00–19:00); проспект Князя Володимира Великого 67
Дитяча міська поліклініка № 3
Прийом педіатрів 9:00–20:00 за адресами: вул. Єврейська 11; вул. Павла Зеленого 14/16
Дитяча міська поліклініка № 4
вул. Добровольців 26 — прийом педіатрів 2‑й поверх 9:00–19:00; 3‑й поверх — психолог № 313 9:00–16:00
Дитяча міська поліклініка № 5
вул. Євгена Танцюри 80, 2‑й поверх — прийом педіатрів 8:00–20:00
Дитяча міська поліклініка № 6
вул. Академіка Філатова 7а — прийом педіатрів і сімейних лікарів 8:00–19:00; дитячий психолог — за попереднім записом
Дитяча міська поліклініка № 7
Прийом педіатрів 9:00–18:00 за адресами: вул. Старопортофранківська 46; 2‑й поверх — психолог № 23 9:00–12:00; вул. Бугаївська 46; вул. Юхима Фесенка 11
