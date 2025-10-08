Одеські новини Суспільство ТОП Новини 

Одеситам пропонують безкоштовну психологічну підтримку

Щороку 10 жовтня відзначається Всесвітній день ментального здоров’я — день, присвячений підвищенню обізнаності про психічне здоров’я, профілактику розладів і підтримку людей у важкі періоди.

З цієї нагоди Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради організовує 9 жовтня 2025 року День обізнаності та піклування про ментальне здоров’я для дорослих і дітей у всіх медичних закладах міста.

Що передбачено:

  • Сімейні лікарі, терапевти, педіатри й психологи в медзакладах проводитимуть консультації для відвідувачів: роз’яснюватимуть, як дбати про психічне здоров’я, як запобігати стресам або тривозі, а також надаватимуть професійну психологічну допомогу.

  • Кожен охочий може звернутися 9 жовтня до свого сімейного лікаря чи педіатра за консультацією з питань ментального здоров’я як дорослих, так і дітей.

  • Також у цей день психологічна допомога буде доступна за адресами різних медичних закладів міста (див. перелік нижче).

 Де можна звернутися 9 жовтня:

  1. Консультативно‑діагностичний центр № 6
    вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 3-й поверх, кабінет невролога № 308 — з 9:00 до 17:00

  2. Консультативно‑діагностичний центр № 20
    вул. Левітана, 62, 3‑й поверх, кабінет № 338 (8:00–13:00);
    5-й поверх, кабінет невролога № 566 (9:30–14:00);
    кабінет № 567: невролог 10:00–14:00, психіатр 14:00–16:00

  3. Консультативно‑діагностичний центр № 29
    вул. Академіка Заболотного, 13а, 1‑й поверх, кабінет сімейного лікаря № 7 — з 8:00 до 14:00;
    кабінет психолога № 1 — 9:00–13:00
    вул. Заболотного, 32а, 1‑й поверх, кабінети сімейних лікарів № 10, № 12а, № 12б (режими роботи згідно з графіком)
    вул. Кримська, 66, кабінет психолога № 23, 8:00–16:00

  4. Міська клінічна лікарня № 1, консультативно‑діагностичне відділення
    вул. Болгарська, 38, 2‑й поверх — кабінет психотерапевта № 210 (12:00–15:00), кабінет психолога № 224 (8:00–15:00)

  5. Міська лікарня № 5, консультативно‑діагностична поліклініка
    вул. Троїцька, 38, кабінет психолога № 19, 9:00–15:00

  6. Міська лікарня № 8
    Фонтанська дорога, 110, поліклінічне відділення:
    — кабінет терапевта № 112 — 8:00–13:00
    — кабінет психолога № 9 (відділення відновного лікування) — 8:00–13:00

  7. Міська клінічна лікарня № 10
    вул. Олексія Вадатурського, 61а, поліклінічне відділення:
    — кабінет терапевта № 4 — 8:00–14:30
    — кардіологічний корпус, Центр ментального здоров’я: психіатри та клінічні психологи — 8:30–16:00

  8. Міська клінічна лікарня № 11, консультативно‑діагностичний центр
    вул. Віталія Нестеренка, 5г, 3‑й поверх, кабінет терапевта № 33 — 9:00–13:00

  9. Центр первинної медико‑санітарної допомоги № 2
    Прийом сімейних лікарів з 8:00 до 20:00 за кількома адресами (Обсерваторний, Добровольців, Сегедська, Пастера, Базарна)

  10. Центр первинної медико‑санітарної допомоги № 3
    Прийом сімейних лікарів з 8:00 до 19:00 за різними адресами; психолог приймає в кабінеті № 9 (8:00–14:00) за попереднім записом

  11. Центр первинної медико‑санітарної допомоги № 4
    вул. Левітана, 62, 2‑й поверх — сімейні лікарі 9:00–17:00; 1‑й поверх — психолог № 5 9:00–17:00

  12. Центр первинної медико‑санітарної допомоги № 5
    Прийом сімейних лікарів 9:00–19:00 за адресами: вул. Семена Палія 58, 88; вул. Академіка Заболотного 41а, 59/1; вул. Давида Ойстраха 7; проспект Князя Володимира Великого 159

  13. Центр первинної медико‑санітарної допомоги № 16
    Прийом сімейних лікарів 8:00–20:00 за адресами: вул. Івана і Юрія Лип 1; вул. Юхима Фесенка 11; вул. Бугаївська 46; вул. Болгарська 38; вул. Житомирська 2 — кабінет психолога № 327 (8:00–14:00)

  14. Центр первинної медико‑санітарної допомоги № 18
    Сімейні лікарі 9:00–16:00 за адресами: вул. Героїв оборони Одеси 52; вул. Отамана Чепіги 54; вул. Торгова 29/31 — кабінет 509, 5‑й поверх

  15. Дитячий консультативно‑діагностичний центр ім. академіка Б.Я. Резніка
    Прийом педіатрів 9:00–18:00, сімейних лікарів 14:00–17:00
    вул. Всеволода Змієнка 10; вул. Спиридонівська 25/27

  16. Дитяча міська поліклініка № 1
    Прийом педіатрів 9:00–17:00 за адресами: вул. Праведників світу 36; вул. Отамана Чепіги 54

  17. Дитяча міська поліклініка № 2
    Прийом педіатрів 8:00–20:00 за адресами: вул. Владислава Бувалкіна 59 (кабінет психолога 5‑й поверх, 9:00–19:00); проспект Князя Володимира Великого 67

  18. Дитяча міська поліклініка № 3
    Прийом педіатрів 9:00–20:00 за адресами: вул. Єврейська 11; вул. Павла Зеленого 14/16

  19. Дитяча міська поліклініка № 4
    вул. Добровольців 26 — прийом педіатрів 2‑й поверх 9:00–19:00; 3‑й поверх — психолог № 313 9:00–16:00

  20. Дитяча міська поліклініка № 5
    вул. Євгена Танцюри 80, 2‑й поверх — прийом педіатрів 8:00–20:00

  21. Дитяча міська поліклініка № 6
    вул. Академіка Філатова 7а — прийом педіатрів і сімейних лікарів 8:00–19:00; дитячий психолог — за попереднім записом

  22. Дитяча міська поліклініка № 7
    Прийом педіатрів 9:00–18:00 за адресами: вул. Старопортофранківська 46; 2‑й поверх — психолог № 23 9:00–12:00; вул. Бугаївська 46; вул. Юхима Фесенка 11

