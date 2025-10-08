Одеситам пропонують безкоштовну психологічну підтримку

Щороку 10 жовтня відзначається Всесвітній день ментального здоров’я — день, присвячений підвищенню обізнаності про психічне здоров’я, профілактику розладів і підтримку людей у важкі періоди.

З цієї нагоди Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради організовує 9 жовтня 2025 року День обізнаності та піклування про ментальне здоров’я для дорослих і дітей у всіх медичних закладах міста.

Що передбачено:

Сімейні лікарі, терапевти, педіатри й психологи в медзакладах проводитимуть консультації для відвідувачів: роз’яснюватимуть, як дбати про психічне здоров’я, як запобігати стресам або тривозі, а також надаватимуть професійну психологічну допомогу.

Кожен охочий може звернутися 9 жовтня до свого сімейного лікаря чи педіатра за консультацією з питань ментального здоров’я як дорослих, так і дітей.

Також у цей день психологічна допомога буде доступна за адресами різних медичних закладів міста (див. перелік нижче).

Де можна звернутися 9 жовтня: