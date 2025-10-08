На Одещині вантажівка збила жінку на пішохідному переході

Автопригода сталася 7 жовтня близько 19:00 на дорозі поблизу селища Авангард.

Попередньо встановлено: 43-річний водій вантажівки наїхав на 51-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілу з травмами госпіталізували. Водій був тверезий і не постраждав.

Справу кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 КК України — порушення ПДР, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Триває слідство. Призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин.