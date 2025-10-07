В Одесі затримали грабіжників, які напали на перехожого заради золота й сумки

У Пересипському районі Одеси двоє місцевих жителів, 18 і 28 років, напали на перехожого, побили його та відібрали золоту прикрасу і сумку. Подія сталася у вересні, близько 23:00. Сума завданих збитків склала понад 65 тисяч гривень.

42-річний потерпілий звернувся до поліції через кілька днів після нападу. Правоохоронці швидко встановили особи зловмисників. Один із них раніше відбував покарання за розбій.

Частину викрадених речей було знайдено у підозрюваних, інші – розшукано й повернуто власнику.

Обом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ – грабіж, вчинений групою осіб, із застосуванням насильства, в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

За рішенням суду фігуранти перебувають під вартою. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.