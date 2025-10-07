В Одесі чоловік кинув страйкбольні гранати у компанію під вікнами

Інцидент стався вночі на вулиці Єврейській. 58-річний одесит посварився з групою людей, які, за його словами, шуміли під вікнами. У розпал конфлікту чоловік вийшов на вулицю та кинув у їхній бік кілька страйкбольних гранат.

Унаслідок вибуху сам отримав осколкове поранення гомілки і був госпіталізований. Інші учасники інциденту не постраждали.

Поліція вилучила уламки гранат, одну нездетоновану гранату, а під час обшуку у квартирі чоловіка — ще п’ять аналогічних.

Слідчі кваліфікували дії чоловіка як хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України). Слідство триває під керівництвом Приморської окружної прокуратури.