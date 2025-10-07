Штормове попередження: 7 жовтня в Одесі — дощ і сильний вітер

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтий рівень небезпечності).

7 жовтня в Одесі:

Одеська міська рада закликає мешканців і гостей міста бути обережними:

За можливості обмежте пересування містом, особливо це стосується літніх людей, дітей і вагітних жінок.

Не ходіть під деревами — через пориви вітру можливе падіння гілок і кабелів.