Штормове попередження: 7 жовтня в Одесі — дощ і сильний вітер
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтий рівень небезпечності).
7 жовтня в Одесі:
Хмарно, значний дощ.
Вітер північно-східний, 9–14 м/с.
Температура повітря: +15…+17°C.
Рекомендації мерії
Одеська міська рада закликає мешканців і гостей міста бути обережними:
За можливості обмежте пересування містом, особливо це стосується літніх людей, дітей і вагітних жінок.
Не ходіть під деревами — через пориви вітру можливе падіння гілок і кабелів.
Не паркуйте авто під деревами, лініями електропередач і на дощоприймачах.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews