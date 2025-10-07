Одеські новини ТОП Новини 

Штормове попередження: 7 жовтня в Одесі — дощ і сильний вітер

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтий рівень небезпечності).

7 жовтня в Одесі:

  • Хмарно, значний дощ.

  • Вітер північно-східний, 9–14 м/с.

  • Температура повітря: +15…+17°C.

Рекомендації мерії

Одеська міська рада закликає мешканців і гостей міста бути обережними:

  • За можливості обмежте пересування містом, особливо це стосується літніх людей, дітей і вагітних жінок.

  • Не ходіть під деревами — через пориви вітру можливе падіння гілок і кабелів.

  • Не паркуйте авто під деревами, лініями електропередач і на дощоприймачах.

