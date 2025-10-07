На Одещині судитимуть двох чоловіків за незаконну вирубку дерев

Слідчі завершили досудове розслідування щодо двох жителів Саратської громади, які у квітні–червні цього року вирубували дерева у полезахисних лісосмугах Саратської та Маразліївської громад. Обвинувальні акти скеровані до суду.

Чоловіки 22-х та 57-ми років спиляли майже 80 дерев (софори, дуби, ясені, акації) та частково пошкодили ще три. Збитки державі склали понад 613 тисяч гривень.

Незаконну діяльність викрили працівники поліції та екоінспекції. Під час слідчих дій вилучено бензопили, деревину й автомобіль, яким її перевозили. На майно накладено арешт.

Обом фігурантам висунуто обвинувачення за ч. 2 та ч. 4 ст. 246 ККУ (незаконна порубка лісу, що спричинила тяжкі наслідки, вчинена повторно та за попередньою змовою). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Прокурорський нагляд здійснює Білгород-Дністровська окружна прокуратура.