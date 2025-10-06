Смертельна ДТП у Лиманському: водій наїхав на чоловіка і втік

Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в селищі Лиманське. За попередніми даними, 50-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito» скоїв наїзд на 33-річного чоловіка, який вийшов перед автівкою, намагаючись її зупинити. Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

Водій поїхав з місця події, однак поліцейські оперативно встановили його особу та місцезнаходження. Чоловік був тверезий.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з можливим позбавленням водійських прав.

Тривають експертизи та слідчі дії. Повні обставини аварії з’ясовуються.