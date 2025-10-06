Шахрай отримав умовне покарання за продаж неіснуючих товарів онлайн

Чоловік, раніше двічі засуджений за зберігання наркотиків, знову пішов на злочин. У лютому 2025 року він створив кілька фейкових акаунтів на платформі онлайн-оголошень, де продавав неіснуючі мобільні телефони, велосипед і пилу.

Для збору коштів використовував знайдену чужу банківську картку. П’ятеро людей повірили у вигідну пропозицію й перерахували йому майже 20 тисяч гривень авансом. Після отримання грошей «продавець» зникав і блокував зв’язок.

Слідчі висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 357 та ч.ч. 1, 2 ст. 190 ККУ — привласнення офіційного документа і шахрайство, вчинене повторно. Суд призначив фігуранту три роки обмеження волі з іспитовим терміном на два роки. Також його зобов’язали пройти пробаційну програму.

Поліція закликає українців не ігнорувати втрату банківських карток, а під час покупок онлайн — обирати перевірених продавців і надавати перевагу післяплаті.