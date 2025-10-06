Побив через образу подруги: в Одесі чоловіку повідомили про підозру за жорстоке побиття знайомого

У Хаджибейському районі Одеси 35-річного чоловіка підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень своєму 48-річному знайомому. За даними слідства, конфлікт стався під час спільного розпиття алкоголю.

Причиною бійки стали образливі слова на адресу подруги підозрюваного. У розпал сварки він кілька разів вдарив гостя по голові руками й ногами. Вранці постраждалого у непритомному стані знайшли перехожі. Медики госпіталізували його з переломом кісток черепа та повідомили поліцію.

Правоохоронці оперативно встановили й затримали нападника. Він зізнався у скоєному. Чоловік вже мав судимості, зокрема за домашнє насильство.

«Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі», — повідомила слідча Людмила Руда.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури.