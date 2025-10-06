Одещину атакували «Шахедами»: зафіксовано влучання по промисловому об’єкту

Російські війська вночі знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області дронами-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, попри роботу сил ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об’єкта. На місці спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Жертв та серйозних руйнувань немає.