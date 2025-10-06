19-річний одесит підпалив чужу машину за «замовленням» в месенджері — тепер йому загрожує до 10 років в’язниці

До поліції звернувся 45-річний чоловік із заявою про підпал автомобіля BMW. Вогонь пошкодив передню частину авто, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 19-річний одесит. Він познайомився з невідомим через месенджер і погодився виконати завдання за обіцяну винагороду: сфотографував кілька машин, а потім підпалив ту, яку обрав «замовник». Палій зафільмував злочин на телефон і зник. Грошей за підпал він так і не отримав.

Підозрюваного затримали. Він зізнався у скоєному. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ — умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави.