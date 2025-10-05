Потужні зливи в Одесі: кліматологи пояснили причини та попередили про майбутні ризики

Аномальні дощі, які 30 вересня накрили Одесу, стали наслідком типових для осені атмосферних процесів, однак із незвично високою інтенсивністю. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла кліматологиня, старша наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Анастасія Чигарєва.

За її словами, погодні умови сформувалися через поєднання кількох чинників: тепле море, насичене вологою повітря, різкий контраст температур між морем і сушею, а також блокування вологих повітряних мас антициклоном. Це й створило "ідеальні умови" для інтенсивних дощів.

«30 вересня в Одесі відбулась майже типова для широт циркуляція, але за надзвичайного температурного контрасту між теплим морем і холоднішим повітрям над сушею. Усе це призвело до рекордної кількості опадів», — пояснила вона.

Збільшення кількості небезпечних явищ — загальносвітова тенденція

Кліматологиня зазначила, що Україна, як і багато країн світу, фіксує зростання частоти та сили опадів. Якщо раніше сильні дощі (50–100 мм за 12 годин) траплялися 2–3 рази за десятиліття, то за останні 10 років в Одесі таких випадків було вже 14.

«Атмосфера нагрівається, зростає вміст водяної пари, підвищується температура Світового океану. Усе це сприяє формуванню більш потужних і частих метеоявищ», — зазначила Чигарєва.

30 вересня в Одесі випало 94 мм опадів — це 224% місячної норми для вересня. Вулиці міста були затоплені, пошкоджена інфраструктура, зруйновані домівки, знеструмлені будинки. Загинуло 10 людей, серед яких дитина. Постраждали десятки мешканців.

У місті було оголошено День жалоби, а Президент України Володимир Зеленський доручив провести масштабну перевірку та аудит дій місцевих служб у відповідь на стихійне лихо.

Зливи тривають

4 жовтня негода знову вдарила по Одесі: у місті зафіксовано нові підтоплення вулиць і провулків. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розчищаючи дощоприймачі, водостоки та зливові системи. Мешканців просять уникати пересування підтопленими ділянками.