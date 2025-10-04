Одеситів попередили про небезпечну погоду та мінну загрозу на узбережжі

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів повідомляє про небезпечні метеорологічні явища першого (жовтого) рівня. У найближчі 1–2 години в Одесі очікується значний дощ, який триватиме до кінця доби.

Це означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, транспорту та інфраструктури.

Міська влада закликає одеситів та гостей міста:

уважно стежити за змінами погодних умов;

за можливості обмежити переміщення містом, особливо людям похилого віку, дітям і вагітним жінкам;

бути обережними при пересуванні поблизу дерев, ліній електропередач і рекламних конструкцій — сильний вітер може призвести до падіння гілок або кабелів;

не залишати автомобілі під деревами, опорами ЛЕП або на решітках дощоприймачів.

Окрема увага — безпеці на узбережжі.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є ймовірність зриву мін з якорів, їх дрейфування та прибивання до берега. Особливо небезпечними такі випадки є в штормову погоду.

У разі виявлення морських мін або схожих на них предметів — категорично заборонено їх торкатись або наближатись до них. Необхідно негайно повідомити поліцію за номером 102.