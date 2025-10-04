Комунальники розчищають дощоприймачі: 4 жовтня синоптики прогнозують зливу

За інформацією Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, 4 жовтня 2025 року в Одесі прогнозується значний дощ. За даними синоптиків, опади розпочнуться найближчим часом і триватимуть до кінця доби.

У місті вже працюють комунальні служби. У посиленому режимі ведеться очищення дощоприймачів і зливових колекторів від опалого листя, сміття та мулу, що зносить дощова вода. Це необхідно для запобігання підтопленням вулиць і мінімізації наслідків негоди.

Міська влада закликає жителів бути уважними та обережними, уникати перебування під деревами, рекламними щитами та поблизу ліній електропередач, а також не залишати автомобілі у зонах можливого скупчення води.