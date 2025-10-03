В Одесі водійка Toyota наїхала на двох дівчат: постраждалі в лікарні

За попередніми даними, 34-річна водійка «Toyota» виїжджала з паркувального місця заднім ходом, не впоралася з керуванням і допустила зіткнення з припаркованими автомобілями «Mazda» та «Peugeot». Після цього легковик наїхав на двох дівчат, які перебували на тротуарі.

Пішоходів з травмами госпіталізували. Водійка не постраждала. За результатами перевірки, вона була твереза.

На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Призначено низку експертиз. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.