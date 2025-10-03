Смерть після побутового конфлікту: на Одещині чоловік вбив співмешканку ударом у голову

Трагічний випадок стався в одному з сіл Красносільської громади. До поліції звернулася місцева жителька із повідомленням про смерть 44-річної сусідки. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть жінки. Слідчі направили тіло на судово-медичну експертизу, яка попередньо показала: причина смерті — травма голови.

У ході розслідування з’ясувалося, що напередодні між жінкою та її 44-річним співмешканцем сталася побутова сварка. Під час конфлікту чоловік ударив її по голові, після чого вона впала. Вранці він знайшов її без ознак життя та повідомив про це сусідці.

Зловмисник зізнався у скоєному вже під час слідчих дій. Відомо, що він неодноразово був засуджений за домашнє насильство та нанесення тілесних ушкоджень цій же жінці. Із місць позбавлення волі він звільнився лише в липні цього року.

Поліцейські затримали його у процесуальному порядку та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Суд вже обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове слідство триває під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури.