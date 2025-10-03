Інститут очних хвороб ім. Філатова — на шляху до повної безбар’єрності

Ініціативу зробити Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова більш доступним для пацієнтів із порушеннями зору обговорили в Раді безбар’єрності при Одеському міському голові. Із відповідним зверненням до Ради виступили офтальмологи, які наголошують на критичній необхідності адаптації інфраструктури установи до потреб своїх пацієнтів.

Зокрема, йдеться про облаштування пішохідних зон плиткою з тактильними елементами, створення зручної, контрастної та доступної навігації, нанесення інформаційних вказівників шрифтом Брайля. Такі зміни мають значення не лише з погляду комфорту, а й безпеки для пацієнтів із вадами зору, які щодня відвідують медичний заклад.

«Я винесу це питання на розгляд депутатського корпусу, адже Інститут ім. В.П. Філатова — це не просто медичний заклад. Це науково-дослідницький центр із понад столітньою історією, який підпорядковується Національній академії наук України. Його внесок у розвиток офтальмології визнаний не лише в Україні, а й далеко за її межами. Ми обов’язково знайдемо шляхи допомоги», — зазначив Одеський міський голова Геннадій Труханов.

За офіційними даними, щодня поліклініка Інституту приймає близько 500 пацієнтів, серед яких — цивільне населення, діти, особи з інвалідністю, а також військовослужбовці, що отримують спеціалізовану офтальмологічну допомогу.

Раніше на ділянці Французького бульвару, поруч із закладом, вже було реалізовано низку покращень — зокрема, відремонтовано тротуари та встановлено світлофор, що дозволило підвищити безпеку пішоходів у цьому районі.

Наступним кроком має стати створення повноцінного безбар’єрного середовища на всій території медичного комплексу, адаптованого до потреб пацієнтів із порушеннями зору та інших маломобільних відвідувачів.

«Цей заклад є не лише символом української науки та медицини, але й місцем, де щоденно лікуються сотні людей, серед яких і ветерани, і діти, і люди з інвалідністю. Повноцінне безбар’єрне середовище тут — це питання гідності та рівного доступу до медичних послуг», — підкреслив радник міського голови з питань безбар’єрності Олексій Морозов.

Рада безбар’єрності розгляне технічні, фінансові та організаційні можливості впровадження змін найближчим часом. Очікується, що відповідний проєкт буде винесений на розгляд сесії міської ради.