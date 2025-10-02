Росія обстріляла депо в Одесі: є поранені

Ще одна важка ніч для України. Росія здійснила масований удар по кількох регіонах країни. Одеса та область знову під вогнем – противник атакував об'єкти інфраструктури. На Київщині зафіксовано десятки ворожих дронів, які цілили по мирних населених пунктах. Обстріли також велися по Дніпропетровщині та Запорізькій області.

Про наслідки нічної атаки, що сталася в ніч на 2 вересня, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зокрема, в Одесі російські ракети влучили по депо "Укрзалізниці". Внаслідок обстрілу поранення уламками отримав машиніст – йому надається необхідна медична допомога.

Також зафіксовані удари по залізничній інфраструктурі у прикордонних районах Півночі, зокрема в Конотопі. Рух потягів був тимчасово призупинений — склади зупинялися на безпечній відстані від зон ураження. На ранок залізничне сполучення відновлено, контактна мережа працює.