В Одесі вшанували День захисників і захисниць України

1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць — на честь мужності, героїзму та відданості оборонців нашої держави. У цей день згадують полеглих за свободу України та дякують тим, хто щодня стоїть на захисті незалежності.

В Одесі пам’ять загиблих героїв вшанували покладанням квітів до Меморіалу борцям за Україну. У церемонії взяли участь представники місцевої влади, військові, рятувальники, ветерани, духовенство та небайдужі одесити.

Свято встановлено у 2014 році як вияв поваги до військових традицій та звитяг українського народу. День захисників і захисниць символічно пов’язаний зі святом Покрови Пресвятої Богородиці — покровительки українського воїнства.

Сьогодні українські військові — це щит Європи та символ незламності. Їхня відвага й самопожертва формують сильну націю. Бути надійним тилом для наших оборонців — обов’язок кожного громадянина.