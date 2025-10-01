Трагедія після зливи: Одеса оговтується від наслідків негоди

30 вересня в Одесі зафіксували 94 мм опадів, із них 73 мм — лише за другу половину дня. Це другий найбільший показник за історію метеоспостережень після рекорду 2016 року (113 мм). Про це повідомила начальниця відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська.

Причиною зливи стало утворення локального циклону над північно-західним узбережжям Чорного моря. Найбільша кількість опадів припала саме на Одесу та порт — на інших станціях показники були значно нижчими.

Для довідки: середня вереснева норма опадів — 42 мм. Тобто за один день в місті випало майже дві місячні норми.

Наслідки негоди

▪ Загинули 9 людей, серед них — 8-річна дівчинка.

▪ У підвалі одного з будинків виявили тіла п’ятьох членів родини, коли рятувальники відкачували воду. За словами очевидців, вода сягала другого поверху.

▪ Затоплені вулиці, знеструмлені світлофори, виведено з ладу дві каналізаційні насосні станції.

Транспорт:

▪ Відновлено рух усіх тролейбусів та п’яти трамвайних маршрутів.

▪ Частина маршруток курсує за зміненими схемами через перекриття Люстдорфської дороги та підтоплення.