Негода в Одесі: загинули 9 людей, серед них дитина

Внаслідок потужної зливи, що вразила Одесу в ніч на 1 жовтня, загинули дев’ятеро людей, зокрема 8-річна дитина. Про це повідомили у ДСНС України.

Рятувальники всю ніч працювали в місті та Одеському районі: евакуювали людей, витягали автівки, відкачували воду та шукали зниклих. Близько 7:00 знайшли тіло зниклої 23-річної дівчини.

За словами речниці ДСНС Марини Аверіної, з небезпечних зон врятовано 362 людини, евакуйовано 227 транспортних засобів. Працюють 255 рятувальників і 68 одиниць техніки.

На провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла п’яти осіб, зокрема двох жінок, двох чоловіків та дівчинки близько 8 років. Через високий рівень води рятувальники поки що не мають доступу до тіл.

Ще дві жінки загинули на вулиці Балківській, по одній — на Дачі Ковалевського та вулиці Рибальській.

Також зафіксовано випадки переохолодження через тривале перебування людей у холодній воді. Рятувальні роботи тривають.