2 жовтня в Одесі — День жалоби за жертвами негоди

2 жовтня 2025 року в Одесі оголошено Днем жалоби. Таке рішення ухвалила міська рада після потужної зливи, яка пройшла містом 30 вересня і спричинила значні руйнування, масштабні підтоплення та загибель людей.

Як повідомили у пресслужбі Одеської міськради, стихійне лихо завдало серйозних збитків територіальній громаді. Протягом доби в місті випало 94 міліметри опадів — це майже двомісячна норма. Найінтенсивніше дощ йшов у другій половині дня. В окремих районах рівень води сягав кількох метрів, а підземні та перші поверхи багатьох будівель опинилися затопленими.

Через негоду були знеструмлені цілі квартали, частково припинив роботу громадський електротранспорт. У місті фіксувалися масштабні затори, аварійні ситуації, підтоплення будинків, навчальних закладів і лікарень, падіння дерев. Особливо важкою виявилась ситуація в Приморському та Хаджибейському районах.

Незважаючи на швидке реагування аварійно-рятувальних служб, комунальних підприємств і численних волонтерів, трагедії уникнути не вдалося. За офіційними даними, внаслідок стихійного лиха загинули дев’ятеро людей, серед яких — дитина віком близько восьми років. Частина з них загинули у підтоплених приміщеннях, де не змогли вибратися вчасно.

Вшановуючи пам’ять загиблих, у місті будуть приспущені Державний Прапор України та прапор Одеси із траурними стрічками на всіх будівлях органів влади, комунальних установах та підприємствах. Міська рада рекомендувала установам, організаціям та бізнесу незалежно від форми власності обмежити використання музики, а також утриматися від проведення розважальних заходів цього дня.

«Ця стихія стала для нас важким випробуванням. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. У День жалоби кожен із нас повинен вшанувати пам’ять жертв цієї трагедії та подякувати тим, хто допомагає долати її наслідки», — зазначили в офіційній заяві мерії.

Наразі рятувальні роботи тривають. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Триває відкачування води з будівель та підвалів, розчищення доріг, відновлення електропостачання, а також оцінка завданих збитків. Уряд пообіцяв допомогу постраждалим родинам і підтримку на рівні області та держави.