Викрадали гроші у колишніх військовополонених: в Одеській області затримали шахраїв

Правоохоронці викрили злочинну схему, жертвами якої стали щонайменше десять колишніх військовополонених. Загальна підтверджена сума збитків — близько мільйона гривень.

Шахраї, володіючи персональними даними військових, телефонували їм під виглядом співробітників банків чи правоохоронних органів, вводили в оману та, посилаючись на «виплати», виманювали коди з SMS. Через це зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, знімали кошти або витрачали їх у магазинах.

Організаторами виявилися рідні брати з Одещини. Один із них вже мав судимість за аналогічні злочини та продовжив шахрайство під час іспитового строку. Отримані гроші вони витрачали на ювелірні вироби, техніку, продукти та алкоголь.

У ході обшуків поліція вилучила телефони, банківські картки, золото та близько 200 тис. грн у різній валюті. Обох затримано за ст. 208 КПК України. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 190 КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд розгляне клопотання про тримання під вартою без права застави. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.