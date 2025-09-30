В Одесі завершено відновлення гімназії №125 після обстрілу
Міський голова Одеси Геннадій Труханов проінспектував завершення відновлювальних робіт у гімназії №125, яка постраждала внаслідок ракетного удару 7 листопада минулого року.
Тоді через ворожу атаку були зруйновані класи, пошкоджена система опалення, і школа залишилася без тепла напередодні зими.
Наразі всі навчальні приміщення та групи дитсадка повністю відновлені. Також відремонтовано шкільне укриття, яке вміщує понад 600 осіб.
«Школа живе, діти навчаються, все йде своєю чергою. Наступного року завершимо ремонт фасаду», — прокоментував Геннадій Труханов.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews