В Одесі завершено відновлення гімназії №125 після обстрілу

Міський голова Одеси Геннадій Труханов проінспектував завершення відновлювальних робіт у гімназії №125, яка постраждала внаслідок ракетного удару 7 листопада минулого року.

Тоді через ворожу атаку були зруйновані класи, пошкоджена система опалення, і школа залишилася без тепла напередодні зими.

Наразі всі навчальні приміщення та групи дитсадка повністю відновлені. Також відремонтовано шкільне укриття, яке вміщує понад 600 осіб.