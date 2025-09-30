В Одесі оголошено червоний рівень штормового попередження: місто потерпає від потужної зливи

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив в Одесі штормове попередження III (червоного) рівня. У найближчі години очікується надзвичайний дощ із кількістю опадів понад 80 мм.

Це — найвищий рівень погодної небезпеки, який передбачає сильні зливи, підтоплення, перебої в русі транспорту та роботу комунальних служб у надзвичайному режимі.

За даними синоптиків, опади досягли 41,5 мм вже станом на 12:00 — при середньомісячній нормі у 42 мм. Половина цієї кількості випала ще вночі.

Через негоду вулиці міста частково підтоплені, рух транспорту ускладнений. Частина трамвайних та тролейбусних маршрутів не працює. Зниження інтенсивності дощу прогнозується ближче до опівночі. Після цього комунальники обіцяють активізувати прибирання вулиць.