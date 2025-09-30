В Одесі через сильну зливу підтоплені вулиці та частково зупинено рух електротранспорту
Унаслідок дощу, що розпочався вночі, в Одесі підтоплено низку вулиць у різних районах міста. Станом на ранок 29 вересня ускладнено рух транспорту, спостерігаються перебої в роботі світлофорів, а громадський електротранспорт змінює або скорочує маршрути.
Як повідомили в Одеській міській раді, на деяких ділянках дороги повністю залиті водою, що унеможливлює рух транспорту. Зокрема, у Київському районі, по вулицях Героїв Небесної Сотні (виїзд з міста) та Академіка Глушка, проїзд відсутній.
Вкрай ускладнено рух по вулицях:
Сім’ї Глодан (колишня Ільфа і Петрова),
Інглезі,
Хімічна,
Князя Ярослава Мудрого,
Приморська (ріг Газового провулка),
Ширяївський провулок,
Марсельська.
Міська влада закликає водіїв бути уважними, дотримуватися безпечної дистанції та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.
Зміни в роботі електротранспорту:
Тролейбус №10 тимчасово курсує лише до вулиці Рішельєвської;
Тролейбус №8 — до вулиці Хімічної;
Трамваї №20, 7, 13 та 27 — не курсували в першій половині дня, частина з них відновила рух пізніше.
Тимчасові обмеження руху діють на:
вул. Балківській (зі сторони вул. Маловського та Пересипського мосту),
вул. Інглезі (ділянка від вул. Варненської до вул. Івана та Юрія Лип).
Крім того, через негоду можливі перебої з електропостачанням на світлофорних об’єктах, які не обладнані блоками безперебійного живлення.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews