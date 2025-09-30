В Одесі через сильну зливу підтоплені вулиці та частково зупинено рух електротранспорту

Унаслідок дощу, що розпочався вночі, в Одесі підтоплено низку вулиць у різних районах міста. Станом на ранок 29 вересня ускладнено рух транспорту, спостерігаються перебої в роботі світлофорів, а громадський електротранспорт змінює або скорочує маршрути.

Як повідомили в Одеській міській раді, на деяких ділянках дороги повністю залиті водою, що унеможливлює рух транспорту. Зокрема, у Київському районі, по вулицях Героїв Небесної Сотні (виїзд з міста) та Академіка Глушка, проїзд відсутній.

Вкрай ускладнено рух по вулицях:

Сім’ї Глодан (колишня Ільфа і Петрова),

Інглезі,

Хімічна,

Князя Ярослава Мудрого,

Приморська (ріг Газового провулка),

Ширяївський провулок,

Марсельська.

Міська влада закликає водіїв бути уважними, дотримуватися безпечної дистанції та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Зміни в роботі електротранспорту:

Тролейбус №10 тимчасово курсує лише до вулиці Рішельєвської;

Тролейбус №8 — до вулиці Хімічної;

Трамваї №20, 7, 13 та 27 — не курсували в першій половині дня, частина з них відновила рух пізніше.

Тимчасові обмеження руху діють на:

вул. Балківській (зі сторони вул. Маловського та Пересипського мосту),

вул. Інглезі (ділянка від вул. Варненської до вул. Івана та Юрія Лип).

Крім того, через негоду можливі перебої з електропостачанням на світлофорних об’єктах, які не обладнані блоками безперебійного живлення.