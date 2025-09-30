У Пересипському районі Одеси 18-річний хлопець поранив чоловіка ножем: йому загрожує до 8 років ув’язнення
Інцидент стався ввечері в одній із квартир Пересипського району. Під час застілля між 40-річним чоловіком і 28-річною жінкою виник конфлікт. Ображена жінка пішла, але згодом повернулася з 18-річним знайомим. Той викликав кривдника в під’їзд, де після сварки вдарив його ножем у живіт і втік.
Потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували, а медики повідомили поліцію. Зловмисника затримали за кілька годин. Під час слідчих дій вилучено речові докази, зокрема ніж.
18-річному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.
