Проникли через тунель: група чоловіків обікрала склад в Одесі

Правоохоронці затримали чотирьох чоловіків одразу після скоєння крадіжки. Зловмисники діяли за заздалегідь розробленим планом, проникли до складського приміщення через підземний тунель і винесли товару на попередню суму близько 250 тисяч гривень. Усім фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Заходи з документування протиправної діяльності проводили оперативники карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими й оперативниками відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1.

Встановлено, що четверо одеситів віком 29, 35, 40 та 44 років мали намір заволодіти товаром, який зберігався на території одного з підприємств у Хаджибейському районі. Двоє з них, які є братами, проникли в складське приміщення через підземний тунель завдовжки близько трьох метрів, у той час як інші стояли "на варті" біля автомобіля.

Зловмисники зробили отвори у стінах складу, через які винесли 75 палетів з одягом, що належав 36-річній іноземній громадянці, яка проживає в Одесі та веде торговельну діяльність на Промтоварному ринку.

Щойно крадене було завантажено у мікроавтобус, поліцейські провели затримання на місці події. Автомобіль та викрадений товар вилучено як речові докази. Одяг скеровано на товарознавчу експертизу для встановлення точної вартості.

Зібравши достатню доказову базу, слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена групою осіб за попередньою змовою, з проникненням у сховище, в умовах воєнного стану.

Суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Правоохоронці перевіряють фігурантів на причетність до інших аналогічних злочинів.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеси. Встановлюються всі обставини події.