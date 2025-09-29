В Одесі триває відновлення будинку, зруйнованого під час трагедії 2024 року

Одеський міський голова Геннадій Труханов перевірив хід відновлення будинку на вулиці Князя Володимира Великого, 134 — місці наймасштабнішої трагедії 2024 року.

Протягом минулого року в будинку провели аварійно-укріплювальні та стабілізаційні роботи, завдяки чому вдалося зберегти житловий фонд у правій частині крайнього під’їзду. Там також виконано ремонт у місцях загального користування.

Повністю модернізовано систему внутрішнього опалення, що дало можливість мешканцям вцілілих квартир повернутися до своїх домівок. Жителі зруйнованих помешкань у лівій частині під’їзду отримали житлові сертифікати та скористалися програмою єВідновлення.

На основі інженерно-геодезичних досліджень підготовлено проєкт реконструкції будівлі. Демонтовано залишки виступаючої частини зруйнованого під’їзду. Зовнішню стіну буде приведено до вимог чинних будівельних норм.

Задля підвищення надійності споруди планується встановлення монолітних контрфорсів і зміцнення фундаменту за допомогою монолітної плити, що стане базою для подальших робіт.

«У лівій частині залишилися цілі приміщення зруйнованих квартир. Ми об’єднаємо їх та використаємо як маневровий житловий фонд. Плануємо завершити ремонт за підтримки благодійних організацій», — повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

За словами радниці міського голови з питань співпраці з НУО Вероніки Етнарович, вже закуплено зовнішні та міжкімнатні двері. Крім того, благодійники надали піноблоки для внутрішніх ремонтних робіт.