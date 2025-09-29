В Ізмаїльському районі планують збудувати насосну станцію, що працюватиме виключно за рахунок сонячної енергії

Ідея створення автономної системи обговорювалася під час робочої наради за участю начальника Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіона Абашева, його заступниці Ірини Холостенко та очільника Ізмаїльського управління водного господарства Панаса Жечкова, — повідомляє видання «Південь сьогодні».

Наразі триває підготовка проєктно-кошторисної документації. Заплановано реконструкцію підстанції ЛЕП 35 кВ, яка отримуватиме живлення від підстанції «Кислиці-1», а також встановлення насосного обладнання з автономною системою управління, оновлення мереж та будівництво сонячної електростанції.

Як зазначають у райдержадміністрації, автоматизована насосна система зможе забезпечувати перекачування води з рукава Кислицький до озера Катлабуг незалежно від рівня води в Дунаї, коригуючи роботу відповідно до інтенсивності сонячного випромінювання.

Попереднє техніко-економічне обґрунтування проєкту вже отримало позитивну оцінку, тож наразі тривають підготовчі роботи до розробки проєкту.