На Миколаївській дорозі вантажівка не пропустила “швидку”: троє госпіталізовані
29 вересня на Миколаївській дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода.
За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля, здійснюючи поворот ліворуч на перехресті з головної дороги на другорядну, не надав перевагу в русі автомобілю екстреної медичної допомоги, який рухався зустрічним напрямком по головній.
Про це повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта.
Унаслідок зіткнення водій та двоє пасажирів "швидкої допомоги" були госпіталізовані з місця події. Водій вантажівки тілесних ушкоджень не отримав. Обох кермувальників перевірять на стан сп’яніння.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює всі обставини автопригоди. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
