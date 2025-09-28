Інклюзивний пляж в Одесі підбив підсумки сезону

Від моменту відкриття після масштабної реконструкції 1 липня, пляж відвідали понад 25 тисяч осіб з інвалідністю та їх супроводжуючі. Зокрема, було організовано 12 поїздок для 300 маломобільних мешканців Миколаєва. Як відзначив депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець, Одеса з початку повномасштабної війни підтримувала Миколаїв, зокрема питною водою, а тепер — дарує можливість оздоровлення та вільного пересування людям з інвалідністю.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов наголосив на планах міста щодо подальшого розвитку інклюзивних локацій для відпочинку. Зокрема, він пообіцяв створити спеціалізовану базу для занять морським веслуванням, орієнтовану на ветеранів, які займаються цим видом спорту.

«Разом із Радою безбар’єрності та моїм радником Олексієм Морозовим ми впроваджуємо три безбар’єрні маршрути в Одесі: “Північ — Південь” у партнерстві з Міністерством розвитку громад, туристичний маршрут через центр міста та оздоровчий — море, сонце, адаптивний спорт і спільне дозвілля», — зазначив мер.

Протягом заходу пролунало багато слів вдячності на адресу тих, хто долучився до створення цієї унікальної інклюзивної зони, забезпечив її щоденну роботу, підтримку та якісний сервіс. Віцемер Одеси та ветеран ЗСУ Сергій Коцюба зізнався, що йому бракуватиме традиційних суботніх зустрічей із побратимами на пляжі, й він уже з нетерпінням чекає наступного сезону.

Упродовж найближчих днів на локації проведуть консерваційні роботи для збереження інвентарю та підготовки до нового оздоровчого періоду.