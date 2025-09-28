ДТП у Ананьєві: постраждала неповнолітня пішохідка

Учора ввечері в місті Ананьїв сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними правоохоронців, 22-річний водій автомобіля Renault, рухаючись вулицею Леоніда Каденюка, здійснив наїзд на дівчину, яка прямувала тією ж смугою. Внаслідок наїзду потерпіла отримала перелом ноги та інші травми, після чого її доставили до лікарні.

Слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілій.

У межах кримінального провадження призначено проведення низки експертиз, зокрема судово-медичних, для встановлення ступеня тяжкості травм, а також визначення, чи перебував водій під дією алкоголю або інших речовин.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури.

Поліція звертається до всіх учасників дорожнього руху з проханням неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Закликаємо водіїв не перевищувати швидкісний режим, бути уважними за кермом і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. Пішоходам нагадуємо: необхідно пересуватися тротуарами або пішохідними доріжками. За їх відсутності або у випадку, коли ними користуватися неможливо, дозволено рухатися велосипедною доріжкою, тримаючись правого краю, не заважаючи велосипедистам. Якщо такої немає — слід іти узбіччям або краєм проїжджої частини, назустріч руху транспорту. У темний час доби обов’язково користуйтеся світловідбивальними елементами.